Safety Expo 2024: Seriana SpA organizza un seminario gratuito per le aziende sulla prevenzione sismica nel mondo del lavoro

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 Seriana S.p.A. sarà protagonista del Safety Expo 2024, l’evento gratuito di

riferimento in Italia per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la

prevenzione incendi che si terrà nel Polo Fieristico di Bergamo il 18 e 19

settembre e che nella scorsa edizione ha visto la presenza di oltre 10.000

presenze.

L’azienda, leader nella progettazione e realizzazione di interventi

antisismici dei capannoni industriali, presente con un proprio stand (pad. A

– corsia A1 – stand 117) organizza un seminario gratuito il 18 settembre

dalle ore 16.30 alle 18.00 presso la Sala Convegni B: un appuntamento che si

rivolge in modo specifico a Responsabili del Servizio di Prevenzione e

Protezione (RSPP), datori di lavoro, addetti alla sicurezza, personale di

manutenzione. L’ingresso è libero fino esaurimento posti ma è gradita la

prenotazione per assicurarsi il proprio posto tramite form

https://www.serianaedilizia.it/safety-expo-2024-seminario-sicurezza/) fino

al raggiungimento della massima capienza.

Un incontro volto a far luce su quegli edifici prefabbricati realizzati

senza caratteristiche antisismiche che risultano più vulnerabili dal punto

di vista sismico. Le strutture realizzate prima dell’ingresso in vigore

delle NTC 2008, presentano infatti gravi lacune tecniche che possono portare

a collassi puntuali critici e rapidi.

Il cuore dell’evento è proprio quello di illustrare ai partecipanti cosa sia

il rischio sismico, quali siano le sue conseguenze sulla sicurezza delle

imprese e dei lavoratori e come si possa prevenire. L’azienda, che conta

oltre 800 interventi antisismici effettuati su strutture prefabbricate in

calcestruzzo per l’industria e il terziario, realizza questo seminario

valido come aggiornamento per RSPP, ASPP, datori di lavoro, dirigenti,

preposti, formatori e coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei

lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), con crediti a cura dell’Istituto INFORMA.

Due gli esperti chiamati ad intervenire, per approfondire in modo serio e

oggettivo le normative e il tessuto del costruito in Italia, portando dati

con chiarezza e trasparenza: Antonio Castellano, Consigliere dell’Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Torino e Ingegnere Volontario per la

Protezione Civile Piemonte; Nicola Pasta, Consulente per la sicurezza negli

ambienti di lavoro e Docente presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze

Applicate dell’Università degli Studi di Bergamo.

L’ing. Castellano illustrerà come fare prevenzione antisismica su edifici

prefabbricati, sottolineando gli effetti che i fenomeni sismici hanno su

questo tipo di costruzioni, mentre l’Ing. Nicola Pasta affronterà i rischi

legati ai mancati adempimenti di legge, soffermandosi sull’obbligo di

valutazione del rischio sismico sulla base delle indicazioni del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali, sui potenziali costi in caso di

mancata gestione e su quanto è previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.