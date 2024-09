ROCCASECCA, PARTITO L’ANNO SCOLASTICO 2024-25. GLI AUGURI DEL SINDACO SACCO

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 *ROCCASECCA, PARTITO L’ANNO SCOLASTICO 2024-25*

*La visita del sindaco Sacco: “Si apre una nuova stagione per le scuole

della nostra città, nella quale sarà centrale l’attenzione ai ragazzi”.*

“*Buon anno scolastico a tutti. Agli studenti, alle loro famiglie, ai

docenti e al personale tecnico e amministrativo. E grazie la dirigente

Tubiello per la collaborazione”*

*”Ai ragazzi rivolgo un appello: abbiamo bisogno di voi. Sfruttate il

vostro patrimonio di energie”*

Prima campanella dell’anno scolastico 2024.25 per le scuole di Roccasecca.

E come da tradizione, a portare i saluti agli studenti, ai docenti, al

nuovo dirigente scolastico e al personale tecnico e amministrativo, il

sindaco Giuseppe Sacco.

Accompagnato dal vicesindaco Valentina Chianta, Sacco si è recato presso

tutti i plessi scolastici del Centro e dello Scalo. Un breve saluto, che fa

seguito al sopralluogo delle scorse settimane in cui erano stati

pianificati gli ultimi interventi per la partenza dell’anno scolastico.

Soddisfazione da parte del sindaco soprattutto per la riapertura della

scuola elementare capoluogo, dopo i lavori di messa in sicurezza ed

efficientamento energetico.

“Abbiamo a disposizione un vero e proprio gioiello – ha detto Sacco – che

completeremo in tempi brevissimi con la realizzazione di una sala

conferenze a disposizione di tutta la città e alla riapertura della

palestra interna”.

“Proprio le strutture sportive, compresa la palestra della media del

Centro, saranno centrali nella nuova offerta didattica come ho avuto modo

di confrontarmi con il nuovo dirigente Tubiello. Credo che con l’anno

scolastico 2024-25 inizia una nuova pagina per le scuole di Roccasecca,

nella quale le esigenze dei ragazzi saranno centrali”.

Proprio rivolto ai ragazzi Sacco ha detto: “Buon anno scolastico a tutti i

nostri studenti, al nuovo dirigente scolastico, ai docenti tutti e al

personale amministrativo e tecnico. Buon anno anche a tutte le famiglie. E