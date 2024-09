Re: Cortile di Francesco: successo per l’anteprima con Alessandro Baricco “Sull’infinito”

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

mar 10 settembre 2024

Direttore fra Giulio Cesareo, OFMConv

CORTILE DI FRANCESCO: SUCCESSO PER L’ANTEPRIMA CON

ALESSANDRO BARICCO SULL’INFINITO

La lectio dello scrittore ha aperto la decima edizione sul sagrato della chiesa superiore della

Basilica

ASSISI (PG), 10 SET – Grande inizio per il Cortile di Francesco. Circa mille gli spettatori sul

prato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco per Alessandro Baricco, che, con un

evento dal titolo “Sull’infinito” ha aperto ieri sera “CorporalMente”, la decima edizione

dell’evento culturale promosso dai frati del Sacro Convento. La serata è stata organizzata in

collaborazione con Umbria Green Festival. Un viaggio nella storia dell’esperienza stessa

dell’infinito in Occidente, dal mondo classico a quello contemporaneo, prendendo come punto di

partenza la figura di san Francesco e il tema di questa edizione del Cortile.

Lo scrittore ha sottolineato, in particolare, il desiderio di infinito che anche Francesco riconosce

nella propria vita, un desiderio che appartiene a tutti, ma che nella storia dell’uomo coincide anche

con un’esperienza di paura. La gestione di questa paura dell’aldilà di se stessi e dei propri confini e

limiti ha un cammino molto lungo, fino a quando, con il Romanticismo, l’infinito assume una

connotazione diversa e diventa un luogo abitabile, com’è possibile vedere ne “L’infinito” di

Leopardi. Qui esso diventa un luogo dolce in cui si fa l’esperienza di un’armonia – una luce gentile

– che è la presenza di tutto in tutti e di ciascuno in tutto, secondo una felice intuizione del filosofo

neoplatonico Plotino, richiamato da Baricco stesso.

L’esperienza di questa armonia la ritroviamo nella sensibilità contemporanea verso lo sviluppo

sostenibile, nel rapporto tra ambiente e umanità, tra persona e comunità, tra passato, presente e

futuro. I giovani di oggi sono nostri maestri in questo, mentre la generazione degli adulti sembra

non aver saputo cogliere questo richiamo ad abbracciare il dolce naufragare nel mare dell’armonia

universale.

«Francesco d’Assisi – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio

comunicazione del Sacro Convento – è una persona così autentica e integra, che al di là della sua

esperienza eminentemente religiosa, può entrare ed entra in dialogo con tutti in maniera semplice e

rispettosa: provoca ad abitare l’incontro all’infinito e a varcare la soglia di se stessi con delicatezza

e nella verità. Il contributo di Alessandro Baricco è stato un dialogare con tutti noi, tenendo conto di

Francesco: dalle parole di Francesco a quelle di Alessandro, passando per Leopardi, Plotino, ecc…

Seguici online

Canale WhatsApp:

https://bit.ly/43sFDB0

Sito della Basilica: sanfrancescoassisi.org

Facebook: San Francesco d’Assisi

Canale YouTube liturgico:

@BasilicaSanFrancescodAssisi

Sito della Rivista: sanfrancesco.org

Instagram: @sanfrancescoassisi

Canale YouTube culturale:

@SanFrancescoAssisi

Cortile di Francesco: cortiledifrancesco.it

(Twitter): @francescoassisi

Canale YouTube Cortile di Francesco:

@cortiledifrancesco

In questo modo possono nascere, come da una sorgente interiore rinnovata, in ciascuno di noi nuove

parole, nuove ispirazioni, nuovi gesti: quelli della cultura antica e nuova che è la fraternità e

l’arricchimento reciproco: CorporalMente!».

