Proroga della mostra Tintoretto e Giovanni Grimani | Museo di Palazzo Grimani

Il Museo di Palazzo Grimani ha il piacere di comunicare che la mostra-dossier TINTORETTO E GIOVANNI GRIMANI ritratti a confronto a cura di Toto Bergamo Rossi, Daniele Ferrara e Valeria Finocchi, è stata prorogata fino al 15 settembre!

Venerdì 13 settembre alle 17.00 si svolgerà una visita guidata alla mostra con la curatrice Valeria Finocchi, inclusa nel biglietto d’ingresso al museo e con prenotazione obbligatoria.

L’esposizione, frutto della collaborazione tra il Museo di Palazzo Grimani, la Fondazione Venetian Heritage e Colnaghi, è dedicata alla ritrattistica di Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia, mecenate e grande collezionista di antichità.

Ancora pochi giorni per poter confrontare il Ritratto di Giovanni Grimani attribuito a Domenico Tintoretto, già nelle collezioni del museo, con altri due dipinti di mano del padre Jacopo Tintoretto, a testimonianza dello sviluppo iconografico dell’effige del prelato veneziano in una successione che copre diversi decenni tra la seconda metà del XVI secolo e i primi anni del XVII.

Prestito d’eccezione è un olio su tavola di piccole dimensioni raffigurante il Ritratto del patriarca Giovanni Grimani, recentemente riscoperto in collezione privata dalla Galleria Colnaghi ed esposto per la prima volta al pubblico in questa mostra. La tavola è stata realizzata da Jacopo Tintoretto probabilmente come modello per l’esecuzione di due capolavori dell’artista: il Ritratto del patriarca Giovanni Grimani di proprietà della Schorr Collection, esposto in mostra, e il noto Ritratto di Giovanni Grimani conservato al Rijksmuseum di Amsterdam.

La mostra, ammirata da oltre 20.000 visitatori dall’inaugurazione del 18 aprile scorso, è corredata da un volume, edito da Marsilio Editori, riccamente illustrato e che fornisce una lettura aggiornata delle modalità con cui l’immagine del prelato veneziano è andata definendosi attraverso il suo ritratto, affrontando le vicende biografiche, il contesto storico-politico, le questioni iconografiche e iconologiche e il rapporto di committenza con Tintoretto.

Il biglietto comprende la visita libera del Museo di Palazzo Grimani e delle mostre attualmente in corso:

– Rick Lowe

The Arch within the Arc

– Tintoretto e Giovanni Grimani

Ritratti a confronto

