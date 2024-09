Lavoro, Rizzetto (FdI): per superare il mismatch serve formazione e innovazione

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

“Il disallineamento fra le competenze richieste dalle imprese e quelle disponibili è un tema attuale e serve continuare a lavorare, come stiamo facendo, per superarlo. È stato importante averne parlato oggi al convegno ‘Imprese e scuole in rete per il superamento del mistmatch’, che si è tenuto nella Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani, sede del Senato, organizzato da Expotraining. Ringrazio per l’invito l’on. Valentina Aprea, sensibile a questa tematica e ai temi collegati alla formazione e al lavoro. A mio avviso la parola chiave per superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro è la “formazione”, una formazione adeguata che richiede un impegno di scuole, imprese e istituzioni e che deve riservare un’attenzione specifica all’innovazione e a comparti come la transizione ecologica e digitale. Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad oggi dal Governo Meloni per far ripartire il mercato del lavoro, dopo anni di immobilismo. Una conferma che arriva dagli ultimi dati Istat che evidenziano un aumento dell’occupazione anche per il mese di luglio”. Lo afferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, On. Walter Rizzetto (FdI).