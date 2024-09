INVITO STAMPA – Imprese: Assodimi-Assonolo e Federacma insieme sotto l’egida di Confcommercio

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

Imprese: Assodimi-Assonolo e Federacma insieme sotto

l’egida di Confcommercio

Milano, 10 settembre – Un’unione che punta a rafforzare il peso della rappresentanza e le sinergie nella risoluzione delle questioni inerenti al settore commercio macchine da lavoro. Assodimi-Assonolo, la più importante e storica associazione italiana di noleggio e commercio macchine movimento terra, edilizia e movimentazione industriale, entra a far parte come associazione indipendente nella grande famiglia Federacma, Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali dei Commercianti Macchine e delle ACMA territoriali, sotto l’egida di Confcommercio – Imprese per l’Italia.

L’accordo definitivo tra le due parti verrà ufficialmente siglato lunedì 16 settembre, presso la sede di Confcommercio a Milano, dal presidente Mauro Brunelli (Assodimi-Assonolo) e dal presidente Andrea Borio (Federacma). Presenzierà all’importante momento, che porrà le basi per il futuro della rappresentanza del settore, il presidente di Confcommercio Mobilità, Simonpaolo Buongiardino.

Confcommercio – Imprese per l’Italia

Corso Venezia, 47 – MILANO

Sala Sommaruga

Lunedì 16 settembre – ore 12

Valerio L’Abbate

Ufficio Stampa Federacma

Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali

dei Commercianti Macchine e delle Acma Territoriali

Via Conca d’Oro, 378

00141 Roma (RM)

