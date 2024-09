IL COMUNE COMUNICA – domani il sindaco e l’assessore Lacoppola alla scuola Carducci in occasione dell’avvio dell’anno scolastico

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 DOMANI IL SINDACO E L’ASSESSORE LACOPPOLA

ALLA SCUOLA CARDUCCI IN OCCASIONE DELL’AVVIO

DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Domani, mercoledì 11 settembre, alle ore 9, il sindaco Vito Leccese e l’assessore Conoscenza Vito Lacoppola si recheranno presso la scuola media Carducci, in via San Francesco d’Assisi, per salutare gli alunni e la comunità scolastica in occasione dell’avvio delle attività didattiche dell’anno 2024/25.