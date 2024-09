I ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory e della Western Michigan University sviluppano marcatori stradali per auto a guida autonoma 

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

In una mattina recente, un’auto a guida autonoma ha percorso una strada tortuosa di Chattanooga “ascoltando” i segnali di corsia riflettenti della strada. I ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory e della Western Michigan University hanno mostrato la tecnologia ai funzionari della città di Chattanooga e della contea di Hamilton, Tennessee.

Il team di ricerca sta preparando il terreno per commercializzare l’innovazione , che equipaggia i marcatori rialzati del manto stradale con microchip per trasmettere informazioni sulla forma della strada, anche quando le telecamere non sono affidabili a causa delle condizioni meteorologiche come nebbia o neve. La tecnologia aiuta anche a ridurre il consumo di energia per la navigazione, in modo che i veicoli elettrici possano viaggiare più lontano prima di ricaricarsi.

I ricercatori hanno progettato un algoritmo che utilizza il rilevamento delle radiofrequenze per programmare le trasmissioni dai marcatori del marciapiede alle auto in transito. “Ora un’auto può ricevere dati da 50 posizioni di marcatori in un’unica istantanea del segnale”, ha affermato il ricercatore principale dell’ORNL, Ali Riza Ekti.

Uno studio ha scoperto che i marcatori dotati di chip erano del tutto efficaci nel trasmettere informazioni sulle corsie su diversi percorsi, rispetto a un sistema di elaborazione visiva commerciale, che rilevava le corsie sulle curve ripide solo nel 7% dei casi.