(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 Dal link è scaricabile una foto

https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/zd4bcr/yluqs4/uf/3/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9oQ2E3eVd5MEJ4YzV5aFI?_d=989&_c=f11d4ca6 [1]

*I colori di Ravenna, tra natura e mosaico contemporaneo, al centro del settimo episodio della web serie dedicata alla città *

* *

Il rosa dei fenicotteri, il rosso e l’arancio tenue del laterizio, il blu luminoso del mosaico “Le coq bleu” di Marc Chagall: sono i colori di Ravenna, al centro del *settimo episodio della* *web serie dedicata alla Città del Mosaico, online da mercoledì 11 settembre *sul canale YouTube di Ravenna Tourism e sul sito turismo.ra.it.

Il video ripercorre un nuovo itinerario tra natura e cultura, proposto da *Carolyne*, studentessa del Master in International cooperation on Human rights and Intercultural heritage, originaria del Ghana, già incontrata in una precedente puntata. Anche per lei il colore di Ravenna è un arancio chiaro.

Pedalando nel *Parco del Delta del Po* Carolyne scopre che il rosa del piumaggio dei fenicotteri, oltre 18mila nelle Valli di Comacchio, dipende dalla loro alimentazione e in particolare da alcune specie di gamberetti e dalle larve delle zanzare chironimidi di cui si cibano. Nelle sale del *MAR*, *Museo d’arte della città di Ravenna, *ammira le opere più iconiche del mosaico contemporaneo, per poi scoprirne gesti antichi e tecniche moderne negli spazi della *galleria d’arte Koko Mosaico*, cimentandosi in prima persona con tagliolo e martellina, antichi attrezzi del mestiere.

Prosegue così la web serie in 10 episodi con cui Ravenna ha scelto di raccontarsi e promuoversi, attraverso gli occhi di cinque ragazze di diverse nazionalità e culture, che hanno scelto questo territorio come spazio di crescita professionale e umana. Le cinque protagoniste percorrono *10 itinerari esplorativi* (due per ciascuna), immergendosi nel tessuto urbano, interagendo con l’ambiente e le persone e scoprendo così le bellezze della città e dei suoi dintorni. Gli episodi vengono *pubblicati ogni quindici giorni*, fino al 30 ottobre 2024.

La serie è *prodotta dall’Amministrazione comunale* con la *direzione creativa di Studiowiki* – agenzia di comunicazione aderente a UNA – Aziende della Comunicazione Unite – e realizzata da Artescienza con la *regia di Samuele Wurtz*.

Il progetto vede l’ampio coinvolgimento della città, a partire dalla stretta *collaborazione il CdS internazionale I-CONTACT – International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage*, Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna e con Fondazione Flaminia. Le riprese sono state realizzate grazie a: MiC Ministero della Cultura – Musei Nazionali di Ravenna, Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, ABAravenna – Accademia di Belle Arti, Fondazione RavennAntica, Istituzione Biblioteca Classense, Istituzione Museo d’arte della città di Ravenna, Orchestra giovanile Luigi Cherubini, Parco del Delta del Po e Ravenna Manifestazioni.

Claudia Graziani

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [2]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/zd4bcr/yluqs4/uf/4/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9oQ2E3eVd5MEJ4YzV5aFI?_d=989&_c=c5a28f90

[2] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=zd4bcr&_t=c044b659