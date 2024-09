(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 GIUSTIZIA, LOPREIATO (M5S): GIUSTA PROTESTA DIRETTORI AMMINISTRATIVI, MINISTERO LI ASCOLTI

ROMA, 10 settembre – “La protesta dei direttori amministrativi del comparto Giustizia è sacrosanta alla luce del torto che intende fare loro il ministero della Giustizia. La loro manifestazione in corso in piazza Cavour a Roma è l’atto finale dopo settimane di tensione e nessuna rassicurazione da parte di via Arenula, se non una nota diplomatica nella quale il ministero afferma di voler dare la sua disponibilità all’ascolto dei direttori della Giustizia. Bene, se così è si cambi direzione rispetto alla bozza redatta dallo stesso ministero a fine luglio. Declassare queste figure rispetto al percorso concorsuale e professionale che hanno intrapreso da anni è un torto nei loro confronti, una violazione delle regole previste nonché un danno al settore della Giustizia e ai tribunali in particolare. Il ministero deve inquadrarli dove meritano e dove possono anche essere utili come figura quadro di raccordo tra dirigenti e funzionari”.

Lo afferma la senatrice Ada Lopreiato, capogruppo M5S in commissione Giustizia.

