(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 FI, POLIDORI, “AUGURI A MARIANNA BALDI NUOVA RESPONSABILE REGIONALE AZZURRO DONNA TOSCANA E GRAZIE A RITA PIERI PER LAVORO SVOLTO”

Il Segretario nazionale di Azzurro Donna, on Catia Polidori, ha nominato Marianna Baldi quale responsabile regionale di Azzurro Donna Toscana.

Già vicecoordinatrice di AD Toscana, Baldi succede a Rita Pieri, dimissionaria per motivi personali.

“Rivolgo a Marianna i migliori auguri per il nuovo incarico, che saprà portare avanti con la medesima dedizione e la capacità di aggregazione ampiamenti dimostrate in questi anni. Desidero, inoltre, ringraziare Rita per il grande contributo dato ad Azzurro Donna sin dal primo momento della sua costituzione. Con lei e le altre referenti regionali abbiamo, in pochi anni, realizzato importanti iniziative a supporto delle donne e contro la violenza e contribuito alla crescita di Forza Italia”.

Dichiara il Segretario nazionale di Azzurro Donna, on. Catia Polidori.

“Rivolgo gli auguri di buon lavoro e le mie congratulazioni a Marianna Baldi, nominata dall’on. Polidori nuova responsabile regionale di Azzurro Donna Toscana. Sono certo che continuerà a portare avanti il suo incarico con la stessa passione e dedizione con cui lo ha svolto in passato, da vice coordinatrice regionale del movimento. Ringrazio Rita Pieri per gli anni passati alla guida di Azzurro Donna Toscana, e per il contributo che ha sempre dato e continuerà a dare a Forza Italia”.

Afferma il Segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella.

“Sono grata all’on. Polidori ed al Segretario Stella per la fiducia accordatami. Porterò avanti il mio ruolo con impegno e spirito di servizio, nella consapevolezza che la politica è ascolto, presenza viva e attiva sul territorio. Tante sfide attendono Forza Italia e Azzurro Donna Toscana è pronta a fare la propria parte per vincerle”.

Così Marianna Baldi, nell’accogliere l’incarico.

“Oltre che essere un’amica, Marianna è stata un’ottima vicecoordinatrice regionale. Una presenza costante e capace. Non posso, dunque, che essere felice per la sua nomina. Ragioni personali hanno determinato le dimissioni dalla guida di AD Toscana, ma il mio contributo non verrà mai meno”. Ha asserito Rita Pieri.

