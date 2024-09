COMUNICATO +++ IL GIRO D’ITALIA ALL’AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON CON PAOLO BETTINI E ELISA LONGO BORGHINI.

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

IL GIRO D’ITALIA ALL’AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON CON PAOLO BETTINI E ELISA LONGO BORGHINI.

Washington, DC (10 settembre 2024) – Nell’ambito delle iniziative dell’Ambasciata d’Italia a Washington in occasione della prima Giornata dello Sport Italiano nel Mondo promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Ambasciatrice Mariangela Zappia ha ospitato oggi in Ambasciata l’evento “The Giro d’Italia and the endless discovery of Italy”.

Un’iniziativa che segue la manifestazione ciclistica “DC Bike Ride” dello scorso sabato 7 settembre, al quale ha partecipato un folto gruppo di diplomatici, funzionari e rappresentanti della comunità italiana e italo-americana a Washington, portando il tricolore nelle strade della capitale americana.

“Per il Governo italiano, la diplomazia sportiva è una priorità, uno strumento per promuovere il dialogo e la cooperazione internazionale”, ha detto l’Ambasciatrice, evidenziando che “abbiamo scelto di dedicare questa giornata al ciclismo e al Giro d’Italia perché sono degli straordinari Ambasciatori dell’Italia e delle sue bellezze nel mondo”.

L’evento di oggi è stato animato dall’influencer italo-americano Tony Polcari (“Tony P”) in conversazione con il campione olimpico Paolo Bettini e con la vincitrice dell’ultima edizione del Giro d’Italia Elisa Longo Borghini, che hanno condiviso le loro esperienze. Alle loro testimonianze si è aggiunta quella dell’atleta paralimpico Diego Gastaldi, che in un video messaggio ha presentato al pubblico USA il documentario “Giro Express” con una selezione dei luoghi più rappresentativi dell’edizione 2024 del Giro d’Italia, iconica manifestazione sportiva sempre più conosciuta nel mondo, che rappresenta un testimonial del nostro Paese e della ricchezza dei suoi territori.

Tra gli ospiti, erano presenti studenti di italiano di alcune scuole della capitale e una delegazione di Special Olympics International. Nel 2025 Torino ospiterà la prossima edizione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, manifestazione sportiva capace di favorire l’inclusione sociale attraverso il coinvolgimento, nella stessa squadra, di atleti con e senza disabilità intellettive.

L’Ambasciata d’Italia a Washington, in collaborazione con il Giro d’Italia, Castelli e BKOOL, lancerà domani il concorso “Win a trip to the Giro d’Italia” rivolto agli appassionati di ciclismo americani, che potranno condividere attraverso i social media foto e video di loro esperienze ciclistiche ispirati all’Italia. In palio, come primo premio, un viaggio in Italia per assistere a due tappe del prossimo Giro d’Italia.

