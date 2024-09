Aun 10 set. 024 (Pag 4)

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 *Approvata in Consiglio regionale la legge* *concernente la ‘Disciplina del

sistema regionale di Protezione Civile”. Assessore Melasecche: “Colmata

finalmente una lacuna normativa, organizzando in modo più funzionale un

mondo associativo straordinario”*

(aun) – Perugia, 10 set. 024 – Con 14 voti favorevoli l’Assemblea

legislativa dell’Umbria ha approvato il disegno di legge della Giunta

regionale concernente la ‘Disciplina del sistema regionale di Protezione

Civile”.

La legge impegna la Giunta a deliberere in merito alla disciplina del

funzionamento del Comitato consultivo regionale, ma anche ad individuare le

modalità di coordinamento della struttura di Protezione Civile regionale

con tutte le strutture regionali.

L’Esecutivo dovrà inoltre adottare le procedure per l’impiego del

volontariato; definire le funzioni e i compiti dei coordinamenti del

volontariato organizzato; disciplinare i criteri e le modalità di

erogazione dei contributi al volontariato organizzato, le caratteristiche

delle convenzioni, il dimensionamento e le procedure di attivazione della

Colonna mobile regionale; disciplinare la composizione e il funzionamento e

le modalità di nomina del Comitato regionale del volontariato Protezione

Civile.

“Quello della Protezione Civile – ha sottolineato l’Assessore regionale

Enrico Melasecche – è un mondo associativo straordinario, fatto di impegno

e sacrifici. L’Umbria vanta un centro regionale di Protezione Civile

all’avanguardia, che prontamente interviene laddove ce ne sia necessità.

Normiamo finalmente in modo più razionale l’organizzazione ed il

funzionamento del sistema, il Comitato Consultivo Regionale Permanente

(CCR), il Comitato Operativo Regionale (COR), nonché gli ambiti

organizzativi ottimali e la gestione delle emergenze di rilievo regionale.

Fra gli obiettivi della legge, vi sono la promozione ed il sostegno

all’azione del volontariato organizzato, con l’istituzione del Comitato

regionale del volontario di protezione civile, che rappresenterà tutte le

organizzazioni di volontariato umbre”.

“Viene inoltre istituito – prosegue l’Assessore Melasecche – il Fondo

per le emergenze regionali, per contribuire al finanziamento delle spese di

prima emergenza ed interventi urgenti a seguito di eventi calamitosi non

coperti dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Un atto di

civiltà, di solidarietà che fa fare un passo avanti all’Umbria anche in

questo settore”.

Il testo, predisposto con un lavoro lungo e articolato, preadottato

dalla Giunta regionale alla fine del dicembre scorso, è stato poi condiviso

con il sistema regionale e nazionale di protezione civile, Comuni, Province

e associazioni di volontariato per raccogliere osservazioni e suggerimenti.

“Il sistema umbro di protezione civile ha dimostrato la sua grande forza

e capacità di intervento in occasione di emergenze sia in Umbria sia in

molti altri territori – conclude l’Assessore Melasecche – e dispone ora di

una legge adeguata alle attuali esigenze e complessità. È uno degli

obiettivi che questa Giunta si è posta e che è stato finalmente conseguito,

a beneficio della comunità regionale”.