PALERMO -Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha approvato il piano degli ulteriori interventi urgenti e di rimozione del rischio residu per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 novembre e il 3 dicembre 2022 nel territorio della città metropolitana di Messina (OCDPC 976).

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 PALERMO – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27

novembre e il 3 dicembre 2022 nel territorio della città metropolitana di

Messina (OCDPC 976

):

il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha approvato il piano

degli ulteriori interventi urgenti e di rimozione del rischio residuo,

redatto dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana.

Si tratta di n. 54 interventi che coinvolgono 23 comuni della provincia di

Messina per un importo complessivo di circa 18 milioni di euro.

Quattrocentomila euro riguardano danni occorsi a soggetti privati. Un primo

piano di interventi per 3,7 milioni di euro era stato approvato

precedentemente: in quel caso si trattava prevalentemente di contributi per

lavori di somma urgenza eseguiti dai comuni.

I comuni interessati dal piano approvato, sono: Acquedolci, Barcellona

Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d’Orlando, Castroreale, Gioiosa Marea, Graniti,

Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Monforte San Giorgio, Novara di Sicilia,

Piraino, Rodì Milici, Roccalumera, Rometta, Sant’Agata di Militello, San

Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Saponara, Terme Vigliatore, Tripi,

Villafranca Tirrena.

I lavori riguardano il ripristino di diverse infrastrutture danneggiate,

nei rispettivi territori, a causa degli eventi alluvionali di cui trattasi,

quali strade, opere di contenimento, sottoservizi, pozzi trivellati e anche

opere di difesa costiera.

Referenti comunicazione:

Gaetano Giuseppe Russo – OdG. 159070

Francesco Venuto – OdG. 64071

