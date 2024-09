(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

lun 09 settembre 2024 Il 12 settembre riparte il servizio di

mensa scolastica del Comune di Livorno

Nuove ricette da votare per il Menù Sperimentale: polpettine di verdure di

stagione e polpettine di carote in crema di grana, spinacina vegetale con legumi,

pasta al ragù di lenticchie….

Livorno, 9 settembre 2024 – Riparte il prossimo 12 settembre il servizio

di mensa scolastica del Comune di Livorno con la proposta di un menù

“sperimentale”, che vede la presenza di alcune nuove ricette che

saranno sottoposte al vaglio dei piccoli utenti.

L’esperienza dell’anno scolastico appena trascorso, che ha visto

l’Amministrazione comunale impegnata nella rilevazione del gradimento

e dello scarto alimentare, rappresenta la base su cui è stata costruita la

proposta del nuovo menù.

Diversi sono stati gli strumenti utilizzati per sondare i gusti dei bambini

e delle bambine:

 moduli cartacei compilati quotidianamente dalle addette alla

somministrazione in 8 scuole primarie campione (Thouar,

Campana, Lambruschini, Rodari, Bini, Villa Corridi, Natali e

Carducci);

 questionari on line compilati dalle insegnanti di tutte le scuole con

mensa

 feedback dei genitori partecipanti al progetto “Genitori in mensa”

 feedback sulla Web-App “Menu Chiaro” con un sistema di

votazione a stelline da 1 a 5 dei piatti del giorno.

I risultati delle analisi saranno pubblicati sul sito internet del Comune di

Livorno.

“L’Amministrazione, assieme a Cirfood” – puntualizza la vicesindaca

Libera Camici – vuole rendere il menù delle mense cittadine il più

possibile vicino ai gusti dei piccoli utenti, evitando in questo modo uno

spreco alimentare importante derivante dallo scarto dei piatti a mensa,

nel rispetto dei dettami di sostenibilità e corretta nutrizione imposti da

Larn e Cam per la ristorazione scolastica che spingono verso una

maggiore presenza di legumi e cereali”.

Da un lato, i risultati delle analisi effettuate sullo scarto alimentare e sul

gradimento vedono un generale rifiuto di bambini e bambine soprattutto

per verdure e pesce, dall’altro l’esigenza di trovare questi elementi

all’interno di un menù completo e nutrizionalmente bilanciato, ma anche

la volontà di sostituire piatti che non trovano larghi consensi, aumentare

la variabilità di ricette e pietanze, introdurre ancora di più legumi e

cereali nella dieta degli iscritti al servizio di ristorazione scolastica.

Le prime ricette introdotte nel menu sperimentale saranno: polpettine

di verdure di stagione e polpettine di carote in crema di grana,

per invogliare i bambini a mangiare le verdure in un formato che piace

alla maggior parte di essi, spinacina vegetale con legumi, che avrà

la stessa forma e consistenza della “spinacina della casa”, nella top ten

del gradimento dei bambini e delle bambine, pasta al ragù di

lenticchie, che ha dimostrato avere successo su un campione

rappresentativo di bambini e bambine all’inizio dello scorso anno

scolastico, uova strapazzate, che sostituiranno la classica frittata al

grana, risultata non molto appetibile negli ultimi sondaggi, bastoncini

di pesce della casa, un formato molto amato dall’utenza, con l’intento

di aumentare la disponibilità all’assaggio del pesce. Inoltre, saranno

introdotti una volta a settimana: pane integrale, cereali o gallette di

mais, queste ultime risultate molto gradite nella giornata a mensa con

menù speciale senza glutine, ideata da AIC (Associazione italiana

Celiachia) e svoltasi come ogni anno nel mese di maggio. Nel prossimo

menù saranno proposte anche due tipologie di formaggi per aumentare

la variabilità della proposta di latticini:”primo sale” e “morbido

italico”. Ogni nuova ricetta sarà abbinata nel menu giornaliero con

piatti risultati molto graditi, come ad esempio pasta al pomodoro,

pasta al pesto, pasta all’olio e pasta al ragù, se si tratterà di un

“secondo sperimentale”.

Questi piatti saranno proposti più volte nell’arco delle sei settimane di

decorrenza del menù, proprio per invogliare i bambini e le bambine a

familiarizzare con le nuove ricette.

“Per ricevere un riscontro quanto più numeroso possibile attraverso la

votazione all’interno del “Menu Chiaro” – continua la Vicesindaca -è

fondamentale la collaborazione delle famiglie. Se il gradimento sarà di

oltre tre stelline su cinque di media, le nuove ricette entreranno di

diritto nel nuovo menù, altrimenti verranno sostituite con altre ricette

studiate da Cirfood”.

Importantissimo sarà anche il contributo lasciato dai partecipanti al

progetto “Genitori in mensa, un progetto attivo già da da due anni, che

prevede l’assaggio a sorpresa dei genitori dei piatti serviti a mensa

all’interno dei refettori dei propri figli e figlie.

“Nondimeno contiamo molto anche sul supporto delle/degli insegnanti

per la compilazione dei questionari on line e per l’attività di educazione

alimentare che accompagna ogni pasto”, conclude la Vicesindaca.

In linea con la volontà dell’amministrazione di effettuare un percorso

partecipativo e condiviso, l’Ufficio Ristorazione ha, infatti, presentato le

nuove ricette del menù a docenti e genitori della Commissione Mensa

cittadina e ai Dirigenti degli Istituti comprensivi in due riunioni

precedenti all’avvio dell’anno scolastico 2024-2025.