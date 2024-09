(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Comunicato stampa

COMUNE DI COURMAYEUR

Cordoglio della Giunta comunale per la scomparsa di Ferdinando Derriard, ex Sindaco di Courmayeur

E’ mancato all’età di 75 anni, Ferdinando Derriard, ex Sindaco di Courmayeur. Derriard aveva ricoperto la carica di primo cittadino dal 1995 al 1997. La Giunta comunale di Courmayeur e tutta l’Amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio “per un uomo che è sempre stato attento e presente alla crescita del paese, sia nel corso del suo incarico da primo cittadino, che nelle attività di famiglia. Abbiamo perso una persona che ha condotto con impegno e dedizione tutto quel che faceva e che aveva una grande passione e sguardo attento per il suo territorio. Tutta la Giunta esprime la propria vicinanza alla famiglia”.

I funerali di Ferdinando Derriard si terranno nella Chiesa parrocchiale di Courmayeur con partenza dall’abitazione alle ore 14 di martedì 10 settembre 2024.

Moreno Vignolini

Ufficio stampa – Comune di Courmayeur