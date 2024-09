Comunicato stampa FISE 9 settembre 2024 – Marco Di Paola confermato alla guida della FISE per il terzo mandato consecutivo

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Marco Di Paola confermato alla guida della FISE per il terzo mandato consecutivo (

http://www.fise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20214:marco-di-paola-confermato-alla-guida-della-fise-per-il-terzo-mandato-consecutivo&catid=33:la-federazione&Itemid=1187&idU=1&acm=91759_555

Marco Di Paola è stato rieletto oggi, lunedì 9 settembre, alla guida della Federazione Italiana Sport Equestri per il terzo mandato consecutivo.

L’elezione è avvenuta alla Fiera di Roma, sede dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche del quadriennio olimpico 2025/2028.

A di Paola è andato il 67,49% (7.130 voti) delle preferenze, a fronte del 18,99% (2.006 voti) ottenuto da Clara Campese e del 13,34% (1.409 voti)

andato a Duccio Bartalucci.

“Ringrazio tutti – ha dichiarato Marco Di Paola – per questa grande…

Leggi tutto (

http://www.fise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20214:marco-di-paola-confermato-alla-guida-della-fise-per-il-terzo-mandato-consecutivo&catid=33:la-federazione&Itemid=1187&acm=91759_555