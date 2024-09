(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Carceri: Matone, Lega non vuole bambini in carcere, ma donne protette da sistemi criminali

Roma, 9 set. – “La Lega non ha mai voluto mandare i bambini in carcere, ma piuttosto proteggere le donne costrette da organizzazioni che operano all’interno dei campi nomadi. Queste donne sono spesso sfinite dalle gravidanze e subiscono violenze se non portano a casa il bottino. L’intento è proteggerle da un sistema piramidale che configura associazioni criminali verticistiche. Quando ti presenti davanti al magistrato con 30 o 40 precedenti per furto aggravato, quel magistrato deve considerare la tua condizione personale ed esistenziale e può decidere di mandarti in un ICAM. È meglio stare in metropolitana a rubare al settimo mese di gravidanza o stare in un ICAM con il supporto di medici, educatori e ginecologi? Vorrei sapere quanti di quelli che si impegnano in queste discussioni sono mai stati in un campo rom e hanno visto le condizioni inumane in cui vivono donne e bambini, lasciati lì in virtù di un falso rispetto per una differenza etnica che non esiste”.

Così la deputata della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.