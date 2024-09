(ARC) Territorio: Amirante, Pordenone Fiere esempio di accessibilit

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Pordenone, 9 set – “Il progetto 104 caregiving Expo unito

all’attenzione sull’accessibilit? degli strumenti di

comunicazione, fa di Pordenone Fiere un esempio per molte altre

attivit? produttive del territorio. Lo sviluppo economico non pu?

prescindere da riflessioni e buone pratiche in tema di assistenza

alle fragilit? e alla disabilit?, di inclusione e caregiving”.

Lo ha detto l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio

Cristina Amirante intervenuta alla presentazione delle novit? che

caratterizzeranno il prossimo futuro della fiera di Pordenone,

che si ? tenuta oggi pomeriggio a Pordenone nella sede del Paff!.

A presentare i nuovi progetti di Pordenone Fiere, il suo

presidente Renato Pujatti che ha sottolineato la svolta digitale

accessibile dell’interfaccia tra il polo fieristico e i

visitatori, nonch? la promozione di nuovi contenitori espositivi

dedicati ai sevizi sociali, alla fragilit? e alla disabilit?.

“L’accessibilit? ? un tema a cui la Regione ? particolarmente

sensibile in diversi settori dell’azione amministrativa. Nel

campo delle infrastrutture ? recente l’acquisizione di uno studio

condiviso con il Criba Fvg, il centro regionale di informazione

sulle barriere architettoniche, per la definizione di linee guida

e criteri di progettazione accessibile”.

In questa cornice si inserisce il neo progetto di Pordenone Fiere

“104 The caregiving Expo” primo evento in Italia ed Europa

totalmente dedicato alla filiera dell’assistenza alla persona che

si svolger? i prossimi 8-9-10 maggio 2025 e sar? rivolto sia agli

operatori professionali che al pubblico generalista.

Il progetto ? stato condiviso con le Consulte della disabilit?

comunale e regionale, con l’intento di creare un appuntamento

rivolto a tutti gli aspetti dell’inclusione e della cura della

persona.

Fanno parte della visione accessibile anche il nuovo sito web,

facilitato nella lettura e nella fruizione di contenuti audio e

video, e la nuova app che consente di accedere rapidamente ai

servizi e gestire la partecipazione alla fiera dei singoli

espositori.

Il Museo internazionale del fumetto, presieduto da Marco Dabb?,

ha fatto da sfondo all’evento anche per l’altra novit? presentata

stasera: dalla sua creativit?, infatti, ha trovato forma “Fiero”

la nuova mascotte della Fiera di Pordenone, un ippopotamo placido

e forte, capace di affrontare le sfide di ambienti in costante

trasformazione. Ad esso si affiancher?, a breve, anche “Fiera” la

versione femminile della mascotte e nuovo simbolo del polo

espositivo.

I due personaggi hanno preso vita dalla penna di Emanuele

Barison, fumettista di fama internazionale e uno dei fondatori

del Paff! Le mascotte saranno protagoniste di una campagna di

merchandising il cui ricavato sar? interamente devoluto al Cro di

Aviano.

