(ACON) FVG-UE. BORDIN: NUOVA COMMISSIONE METTA AL CENTRO NATALIT E FAMIGLIA

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Il presidente del Cr Fvg alla presentazione dei seminari

organizzati da Informest

(ACON) Udine, 9 set – “L’Europa metta al centro il problema

dell’inverno demografico e adotti politiche di sostegno alle

famiglie, come ha fatto la Regione Friuli Venezia Giulia in

questi anni”. ? quasi un appello quello che Mauro Bordin,

presidente del Consiglio regionale del Fvg, rivolge alle

istituzioni continentali. L’occasione ? la presentazione, nella

sede regionale di via Sabbadini a Udine, di un ciclo di seminari

formativi organizzati da Informest.

Dall’ottobre di quest’anno al luglio 2025, l’ente partecipato

dalla Regione metter? a disposizione di amministratori,

funzionari e dirigenti del sistema pubblico e privato

l’opportunit? di confrontarsi con una serie di esperti sulle

tematiche di maggiore attualit? della politica europea, dal

foresight strategico – in pratica i metodi per esplorare il

futuro possibile – alla governance economica, dallo sviluppo

sostenibile alle strategie infrastrutturali. Il ciclo formativo

prevede dieci incontri nella sede goriziana di Informest in via

Cadorna, per un totale di 40 ore.

Dopo aver ascoltato l’intervento dell’assessore regionale alle

Finanze Barbara Zilli, che ha sottolineato l’importanza

strategica di Informest, e l’illustrazione dei corsi da parte di

Graziano Lorenzon, direttore di Informest, il massimo

rappresentante dell’Assemblea legislativa ha ricordato come il

processo di costruzione europea sia lontano dal pieno compimento:

“Non abbiamo ancora raggiunto – ha osservato – una piena unione

politica ed economica”.

N? Bordin si ? nascosto i diversi punti di vista sulle

istituzioni europee: “C’? chi le apprezza di pi? e chi le

apprezza di meno, ma si tratta di una realt? con la quale

dobbiamo inevitabilmente confrontarci. E abbiamo il dovere di

essere propositivi, di far arrivare le nostre idee alle

istituzioni europee, perch? rimanere passivi sarebbe inutile per

la nostra gente”. “Per questo – ha aggiunto il presidente

dell’Aula – ? importante questa iniziativa di Informest: gli

amministratori pubblici, a ogni livello, devono dotarsi degli

strumenti per confrontarsi con l’Ue e incidere nei processi

decisionali”.

All’alba del nuovo mandato della Commissione europea, Bordin ?

convinto che “si debba prestare particolare attenzione ai temi

dello sviluppo sostenibile e del cambiamento climatico, tenendo

per? conto della diversa situazione di partenza degli Stati

membri. Altrettanto importante ? occuparsi del fenomeno

migratorio, non solo in termini di accoglienza ma anche di

cultura, identit? e valori europei”.

Ma il problema dei problemi, ha concluso il presidente del Cr

Fvg, “? quello della denatalit?. Se non nascono pi? bambini

l’intera societ? ? destinata a cambiare e a perdere identit?, con

riflessi immediati su scuola, previdenza e mondo del lavoro.

Sulla falsariga di quel che sta facendo la Regione Fvg mi auguro

che l’Unione Europea metta al centro il ruolo della famiglia,

perno e nucleo fondante della nostra societ?, con adeguate misure

di sostegno ai nuovi genitori”.

Alla presentazione ha partecipato anche Dorino Favot, presidente

di Anci Fvg, convinto che si debbano cogliere per tempo gli

obiettivi dell’Ue per poi calarli in modo efficace sul

territorio, e Cesare Azzali, presidente della Fondazione Collegio

europeo di Parma che ? partner dell’iniziativa di formazione.

Presente in sala anche Eros Cisilino, presidente dell’Arlef.

