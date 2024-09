(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 VENEZUELA, PELLEGRINO (FDI): DA SINISTRA SILENZIO ASSORDANTE

“Il tentato arresto di Edmundo Gonzales Urrutìa, portato via da Caracas grazie all’aeronautica spagnola dopo aver chiesto asilo politico a Madrid, è l’ultimo tentativo del regime comunista di Maduro per perpetrare la pantomima della propria vittoria alla presidenza del Venezuela. Ma non si può nascondere la Verità, neanche con la cieca violenza con cui questa dittatura tenta di cancellarla, imprigionando con accuse false gli oppositori politici e arrestando arbitrariamente e a caso molti cittadini. Quello che più sconcerta è il silenzio assordante della sinistra italiana, che, dal giorno delle elezioni politiche in Venezuela ad oggi, contro il compagno Maduro non ha speso una sola parola. Forse perché – finalmente – si è accorta di quanto può essere poco democratico e sanguinario il socialismo del XXI secolo.”

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, capogruppo FdI in Commissione straordinaria per i diritti umani.

