(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 VENEZUELA: FOTI (FDI), INCREDIBILE MUTISMO DEL PD

“L’esilio forzato imposto dal dittatore Maduro all’oppositore politico,

nonché probabile vincitore delle ultime presidenziali, Edmundo González

Urrutia, ci conferma che il popolo venezuelano e’ vittima degli arbitri di

un regime illiberale. Una vera e propria repressione condotta con metodi

criminali dal comunista Maduro sancisce, in modo definitivo, il fallimento

dell’ideologia socialista. Uno degli aspetti più incredibili di questa

gravissima vicenda rimane il silenzio assordante della sinistra, della sua

classe dirigente e dei suoi sedicenti intellettuali. Le alternative sono

due: o – cosa a cui non vogliamo credere – condividono questi metodi o sono

in malafede. Ad ogni modo ci auguriamo che a Schlein e compagni torni la

logorrea che li caratterizza quando si tratta di attaccare il governo

Meloni anziché proseguire in questo ostinato mutismo selettivo a danno del

popolo venezuelano”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.