Serie A Poule Salvezza – resoconto e risultati 7° giornata

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 Nell’ultimo turno di Poule Salvezza in Serie A Baseball, il maltempo ferma le partite decisive dei gironi G e H per definire le squadre che raggiungeranno il Padule al playout. Doppiette per Camec Collecchio e Comcor Modena nel girone F, mentre Padova e Codogno chiudono in vetta rispettivamente i gruppi G e H.

https://www.fibs.it/it/news/poule-salvezza-7-giornata

