(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 Roma, Mennuni (FdI): pazza idea di aumentare il biglietto trasporto pubblico romano

“Il trasporto pubblico è a livelli ancora disastrosi e nel mentre il sindaco pensa di bloccare il traffico veicolare privato mediante la ZTL cittadina e non contento, per mazzolare i cittadini, vuole anche alzare il costo del biglietto a 2 euro. Resto francamente basita da tale pianificazione limitativa della libertà di circolazione degli individui. Sarò al fianco dei romani in ogni modo per tentare di fermare tali vessazioni assolutamente inaccettabili.”.

Lo dichiara la senatrice di Roma di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni.

