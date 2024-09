(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 “OVUNQUE CRISI IDRICA, A PRESCINDERE DAL COLORE DI CHI GOVERNA” “E’ notizia

di poche ore fa che la Regione Basilicata ha dichiaratol o stato

d’emergenza a causa della perdurante crisi idrica. In tutta Italia si

susseguono ordinanze e atti amministrativi finalizzati a mitigare la

scarsità di risorse idriche dovuta alla siccità e ad una estate torrida che

i dati di Copernicus hanno sancito come la più calda di sempre. E’ il

segnale di quanto il problema idrico sia un fatto nazionale con cui dover

fare i conti seriamente, evitando strumentalizzazioni e inutili tentativi

di soffiare sul fuoco di un malcontento che è comprensibile ma

inevitabile”, lo scrive in una nota il capigruppo Noi Campani a Benevento e

consigliere Eic-Distretto Sannio Marcello Palladino. “Inoltre è evidente

che il colore politico non è certo un discrimine: la Basilicata che oggi è

costretta a prendere atto dello stato d’emergenza è governata da oltre un

quinquennio dal centrodestra, mentre l’Alto Calore che pure è in seria

difficoltà da molti lustri ha una governance targata centrosinistra.”Se

dovessimo usare il metro assurdo visto a Benevento, il centrodestra

dovrebbe chiedere le dimissioni del governo regionale della Basilicata che

è della loro stessa parte politica e il centrosinistra dovrebbe invocare il

passo indietro di chi guida l’Alto Calore ad Avellino cioè il Pd e il

centrosinistra, con esiti noti anche ai 33 Comuni sanniti che sono parte di

quella società idrica e che vivono disagi praticamente quotidiani. Non

sarebbe naturalmente né serio, né utile”. “La realtà, come ho spiegato nei

giorni scorsi, è che la vicenda dell’acqua e della sua disponibilità va

affrontata con senso di responsabilità e possibilmente con un corale sforzo

istituzionale.Sarebbe utile fare squadra su tematiche così delicate,

decisive ed importanti per la collettività”, chiude Palladino.