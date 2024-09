(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 Legge Bilancio, Mazzetti (FI): “Chiave per sviluppo liberale e garantista”

Roma, 8 set. – “Quanto annunciato dalla presidente Meloni, in vista della prossima Legge di Bilancio, e ribadito dal nostro segretario Tajani rappresenta una scelta giusta e condivisibile per rendere quella italiana un’economia sempre più liberale e competitiva”. A dirlo è l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici e presidente Intergruppo parlamentare ‘Progetto Italia’, aggiunge: “Da tempo sostengo che i bonus a pioggia, come concepiti nella tragica parentesi Pd-M5s, sono da abolire, appunto in modo liberale, concentrando le risorse su incentivi direttamente proporzionali e legati a fattori-chiave come tecnologia, formazione e, soprattutto, sostenibilità ambientale ed energetica, in una visione di piano industriale e di sviluppo; il tutto, senza dimenticare mai l’importanza di abbattere i costi per l’impresa grazie a sburocratizzazione e taglio delle tasse”. “Un forte impulso – sottolinea l’esponente FI – dovrà venire da una nuova visione del rapporto impresa-Stato, possibile grazie al partenariato pubblico-privato, come previsto e migliorato dalle norme già esistenti contenute nel nuovo codice appalti”. “Legando il tutto ad una profonda e rivoluzionaria riforma della pubblica amministrazione, avviata dal nostro ministro Zangrillo, e della giustizia – siamo sulla giusta strada ma tanto ancora c’è da fare -, bisogna avere il coraggio di rivedere quella sciagurata Riforma del Titolo V della Costituzione, voluta dalla sinistra, che ha distrutto l’azione della macchina statale, rendendo la vita impossibile a imprese e professionisti e di conseguenza ai cittadini”. “Lo possiamo fare – ricorda – con norme chiare e soprattutto liberali, in settori chiave per la nostra economia, industria, artigianato e costruzioni, e, a questo proposito, rilancio la pdl di Forza Italia, a mia prima firma, su incentivi sismici, energetici, idrici per la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano della nostra Nazione. Sarebbe l’occasione per dare a tutti l’opportunità di vivere in abitazioni salubri, con attenzione particolare alla fascia di persone meno ambienti che non hanno la copertura economica e finanziaria, per le quali dobbiamo prevedere una totale cessione del credito con la possibilità di accedere ai mutui verdi”. “Manca – conclude Mazzetti – il riferimento alla copertura economica ma l’occasione giusta può essere l’inserimento nella Legge di Bilancio”.

