Giornate della solidarietà 6-7-8 settembre: Polizia di Stato e A.I.A.S. insieme per il 70° anniversario della fondazione dell’Associazione

Si concludono oggi, con una visita alla Basilica di San Pietro, le giornate di solidarietà, organizzate dalla Polizia di Stato e l’ Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) in occasione del 70° anniversario della sua fondazione .

Una iniziativa, sviluppata nell’arco di tre giorni, interamente dedicata alla valorizzazione e all’integrazione sociale delle persone diversamente abili.

Nella giornata del 6 settembre alcuni associati A.I.A.S, accompagnati da una rappresentanza della Polizia di Stato, hanno avuto la possibilità di incontrare il Presidente della Repubblica. Alla cerimonia ha partecipato anche il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani.

Sabato 7 settembre, nella splendida cornice di Piazza di Siena, circa 2000 associati appartenenti a 90 Sezioni italiane, nonché studenti e cittadini, sono stati presenti nel Villaggio della Solidarietà allestito per l’occasione dalla Polizia di Stato.

Durante la manifestazione, organizzata in partenariato con Rai, la madrina Paola Perego ha premiato alcune personalità che si sono distinte per il loro impegno nei vari campi della legalità, del sostegno alle famiglie, della ricerca e dell’associazionismo.

Un momento di festa ma anche di riflessione sui temi dell’inclusione, della solidarietà, dell’amicizia, valori a cui la Polizia di Stato da sempre aderisce e che ne contraddistinguono il quotidiano operato al servizio dei cittadini.

Per gli associati, nelle tre giornate della manifestazione, sono state inoltre previste delle visite guidate presso i Musei Vaticani e i Giardini del Quirinale.

Roma, 8 settembre 2024