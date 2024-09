(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 FORZA ITALIA: BATTILOCCHIO (FI), “A BELLARIA TANTI GIOVANI CON IL SOLE IN TASCA”

“Veramente una straordinaria partecipazione a questa edizione di Azzurra Libertà, la festa nazionale dei giovani che in questi 3 giorni hanno ascoltato le parole di ministri, sottosegretari e rappresentanti del partito a livello nazionale, ma soprattutto hanno portato proposte e si sono confrontati con le loro idee. Ed ecco che io ho visto una classe dirigente del futuro che mi lascia molto ben sperare. Questa 3 giorni ridà sprint, entusiasmo e voglia di fare ad un partito che, come dice il nostro Segretario Antonio Tajani, ha l’obiettivo di raggiungere il 20% alle politiche del 2027. Qui a Bellaria ho trovato tantissimo ottimismo della volontà, ragazzi preparati, con le maniche rimboccate e, come ci ha insegnato il presidente Berlusconi, con il sole in tasca”. Così a TgCom24 l’On. Alessandro Battilocchio (Forza Italia), responsabile del dipartimento immigrazione del partito azzurro.

