(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 FIN: TERNULLO (FI), AUGURI A BARELLI PER RIELEZIONE, PUNTO DI RIFERIMENTO NUOTO ITALIANO

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al presidente Paolo Barelli, riconfermato alla guida della Federazione nuoto per la settima volta consecutiva, con il 77,70% dei voti. Ancora una volta una maggioranza molto ampia ha votato il presidente, premiando l’ottimo lavoro fatto in questi anni e gli straordinari risultati ottenuti dal nuoto non solo nelle ultime Olimpiadi, ma in tutte le altre competizioni internazionali. Barelli si conferma punto di riferimento per il nuoto italiano”. Così in una nota la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

