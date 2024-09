(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 Economia, Calandrini (FdI): “Collaborazione strategica tra governo e imprese per lo sviluppo economico”

“Le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Cernobbio confermano il forte legame tra governo e mondo imprenditoriale, un asse fondamentale per il rilancio economico dell’Italia. Il Presidente Meloni ha ribadito concetti chiave per il futuro del nostro sistema economico: innovazione, sostegno alle imprese e riforme strutturali. Temi che dimostrano una perfetta sintonia tra governo e mondo produttivo. Il nostro obiettivo comune è creare un ambiente favorevole allo sviluppo imprenditoriale, con meno burocrazia e maggiori incentivi per chi investe sul territorio nazionale. Solo con una stretta collaborazione possiamo affrontare le sfide economiche globali, mantenendo la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali. Le imprese sono il motore dell’economia e il governo Meloni ha dimostrato di voler agire concretamente per creare le condizioni giuste per il loro successo. Proseguiremo su questa strada per garantire sviluppo, lavoro e prosperità.”

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio

