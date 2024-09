(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 Dossier sulla Lega, Ottaviani: “Sistema ben congegnato dietro macchina fango su Lega”

Roma, 8 set. – “Semplicemente sconcertanti le conferme che leggiamo anche oggi sulla stampa in relazione ad un meccanismo chiaro e preciso ordinato per abbattere politici della Lega. A giudicare dal numero delle persone coinvolte in questo vergognoso spionaggio ai danni di certi esponenti politici, esclusivamente di centrodestra, e dai profili delle persone coinvolte negli accessi illegali ad informazioni riservate, viene da pensare che dietro questa ennesima macchina del fango si nascondesse un sistema ben congegnato, da utilizzare alla bisogna per tessere una trama precisa che, guarda caso, non aveva attenzionato neppure un semplicissimo consigliere di circoscrizione di sinistra. A chi giovava e chi si sarebbe giovato di quell’attività di spionaggio? Siamo certi che l’Autorità giudiziaria di Perugia saprà valutare anche questi elementi per far luce su questo attacco vergognoso alla nostra democrazia”.

Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani, segretario della commissione Bilancio.