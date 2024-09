(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 Dossier su Lega, Toccalini: vicenda degna di una dittatura comunista

Roma 8 set. – “Dossieraggi frutto di accessi non autorizzati a banche dati sensibili e scoop costruiti sul copia incolla dei dati raccolti: roba degna delle peggiori dittature comuniste. L’Italia, però, è uno Stato democratico e non dovrebbe permettere che venga raccolta qualche velina di nascosto e passata sotto banco a giornalisti amici solo per per gettare fango sulla Lega. Se qualcuno pensa di poter tollerare un simile ‘grande fratello’ occulto si sbaglia di grosso: ora pretendiamo che venga fatta totale chiarezza su questa vicenda indegna”.

Lo dichiara il deputato della Lega Luca Toccalini.