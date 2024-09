(ARC) Cultura: Anzil, “Parole a colazione” ha successo e cresce in pubblico

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 Rivignano Teor (Ud), 8 set – “La rassegna letteraria ‘Parole a

colazione’ ha saputo mettere al centro i libri, trovando una

formula inconsueta per la loro presentazione sia per orario, la

domenica mattina, sia per luogo, ovvero aprendo le dimore

storiche del territorio, soprattutto quelle che si affacciano sul

fiume Stella. Questa formula ha avuto un notevole successo

attirando un pubblico di centinaia di persone e ha rilanciato

un’attivit? che rischiava di restare limitata a pochi

appassionati. Questo va a merito dei promotori che hanno

immaginato e realizzato questa rassegna per tanti anni e va

riconosciuto ora all’attuale organizzazione la passione per

portare avanti questa iniziativa, punto di riferimento della

divulgazione umanistica sul territorio regionale”.

Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega alla Cultura Mario Anzil a margine dell’apertura autunnale

della rassegna letteraria “Parole a colazione”, organizzata dal

Comune di Rivignano Teor.

“La Regione – ha sottolineato Anzil – ? sempre stata attenta

partner dell’iniziativa, finanziando da 3 anni 5000 euro sul

bando del turismo e quest’anno anche con 29.400 euro sul bando

cultura divulgazione umanistica”.

La rassegna si svolge annualmente dal 2015 in due edizioni,

primaverile e autunnale, di circa sei incontri ciascuna, la

domenica mattina, in luoghi di interesse culturale, storico o

naturalistico o presso piccole realt? imprenditoriali site in

luoghi suggestivi, con l’obiettivo di far conoscere e promuovere

il territorio.

La formula prevede la colazione offerta a tutto il pubblico,

preparata da e con i prodotti della rete di aziende agricole

“Terre del Friuli Venezia Giulia”, in un’ottica di promozione

delle risorse agroalimentari della regione; a seguire, la

presentazione di un libro a cura dell’autore con letture degli

studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine.

Per l’avvio della stagione autunnale il programma ha previsto un

concerto dell’orchestra Ventaglio d’arpe diretta da Patrizia

Tassini e l’interpretazione della cantante Giulia Della Peruta e

del flautista Giorgio Marcossi con, a seguire, la presentazione a

cura di Mauro Daltin del libro di Gianni Galleri.

Gli incontri si svolgono solitamente all’aperto, ma oggi il tempo

incerto ha dirottato la presentazione dalla suggestiva Villa

Otellio all’auditorium comunale.

