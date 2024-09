(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 Nuoto, Mazzetti (FI): “Premio per impegno, passione, successi. Proseguire così”

Roma, 7 set. “Mi congratulo con Paolo Barelli che, grazie ai successi ottenuti, è stato rieletto alla guida della Federazione Italiana Nuoto. Ho avuto modo di toccare con mano la sua esprienza nello sport e la sua passione. Paolo, e lo ringrazio per la fiducia sempre accordatami in queste legislature, è la persona giusta per raggiungere nuovi traguardi. Il nuoto italiano ha bisogno di figure come Paolo. Insieme possiamo lavorare per tutelare maggiormente il settore e per fare quegli impianti di cui c’è estremo bisogno, perché la crescita del movimento sportivo passa anche dalle infrastrutture”.

Così, in una nota, l’On. Erica Mazzetti di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma