(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

IL LAZIO TI SORRIDE, GUSTIAMO INSIEME LA DIETA MEDITERRANEA CON I CESTINI DELLA SALUTE DI DONNA DONNA ONLUS PER AFFRONTARE E VINCERE I DISTURBI ALIMENTARI E OGNI FORMA DI VIOLENZA

Un estate ricca di appuntamenti e sorrisi per prevenire, promuovere e affrontare i Disturbi Alimentari e gli stereotipi di qualsiasi genere, all’insegna dell’autostima e dell’accettazione di se stessi.

L’Associazione “Donna Donna” sostenuta da Arsial e Regione Lazio, insieme a importanti realtà come Unione Regionale Cuochi Lazio, Coldiretti Lazio, Ancos, Anir, Federazione Italiana Cuochi e il Sodalizio Lady Chef, prosegue instancabile la sua campagna di sensibilizzazione “GUSTIAMO INSIEME LA VITA”

La Fondatrice Nadia Accetti con gioia ed entusiasmo “Il messaggio veicolato è forte e chiaro: “insieme si può vincere” e io stessa ne sono una testimonianza, ma bisogna riconoscere i disturbi alimentari come malattie e non capricci e per affrontarli e superarli. con un linguaggio ottimista e di speranza, affronta temi dai quali spesso scaturiscono i Disturbi Alimentari come la violenza sulle donne, il bullismo, la depressione e la discriminazione di ogni forma e genere.

Mai come oggi, e al continuo bombardamento di stereotipi di bellezza irreali, e crollo dei valori, la sofferenza psicologica, specialmente nei giovani, è diventata una vera priorità e dobbiamo contagiarci di allegria e nutrici di amore e solidarietà. Dobbiamo aiutarci a non lasciare solo nessuno e ricordarci, tutti noi, che il BENE VINCE SUL MALE…SEMPRE! Sono un’ inguaribile ottimista e credo che questa importante e difficile sfida socio culturale, oltre che sanitaria, sarà vinta, anche e sopratutto grazie all’abbraccio delle istituzioni.

Il cibo non è il nemico da combattere! Uniti per sfamare questa fame d’amore, di Vita e di Verità ¡

C’è un assoluto bisogno di educare i giovani al cibo e all’amore che tramandano le tradizioni culinarie famigliari, di riscoprire il gusto dei sapori di casa e considerarlo non un semplice nutrimento físico ma anche dell’anima perché cibo è condivisione e convivialità .

Conoscere la Dieta Mediterranea, con le Ricette del sorriso, è un’opportunità straordinaria per portare Luce, Colore e sorriso nel buio di chi soffre e delle famiglie che vivono nella vergogna, nella paura e nei sensi di colpa.

Tra i più importanti appuntamenti, oltre che incontri nelle scuole e negli ospedali, molte le autorità inTervenute a Soriano nel Cimino, Viterbo, “100 metri d’amore per Gustare insieme la vita” Rieti, ospiti della Fiera Mondiale del Peperoncino, con l’Associazione Cuochi Rieti.

Parole e sostegno da parte del Vice Presidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, che è intervenuta nelle manifestazioni ribadendo la Sua sensibilità sul tema e la forte convinzione.

Messaggi di solidarietà anche da parte del Presidente Rocca, dell’Assessore Righini, del Commissario Arsial Raffa, del Presidente Coldiretti Lazio Granieri, dello Chef Circiello, Presidente Unione Cuochi Lazio. Presentati i Cestini della Salute, con i prodotti enogastronomici tipici del lazio e un gioco da tavolo e il nuovo Calendario 2025 con il personaggio per i bambini e non “Nadine Rallegracuori”.

“Non è facile sensibilizzare su temi molto complessi e delicati che vedono coinvolte sfere personali e intime, superando spesso il muro più ostile del giudizio e della vergogna, ma è un dovere e dobbiamo tutti cercare di fare la nostra parte; osando e usando tutto ciò che è possibile, fosse anche per una sola persona ne sarà valsa la pena” continua commossa Nadia Accetti.

Caratteristica del progetto, che sarà presente all’ G7 Expo dell’Agricoltura , è stato l’utilizzo di un linguaggio semplice e ottimista, usando l’arte, la fotografia e il cibo come strumenti per veicolare informazioni e ancor di più la GIOIA DI VIVERE speranza e luce nel buio di chi vive disagi e sofferenze.