Roma, 7 Settembre 2024

FORZA ITALIA: PELLA (FI), "IN FORZA ITALIA DAL 1994. COERENZA E CONCRETEZZA SONO SEMPRE APPREZZATE DA ELETTORI"

“La presenza di tanti giovani oggi, con questa passione e questa energia, garantisce un futuro di crescita al nostro partito, al bene comune e al territorio. Ritengo che la cosa più importante per i nostri elettori sia la fedeltà. Mantenere la fedeltà ai valori del proprio partito indipendentemente dal momento politico di forza o debolezza è un grande valore. La gente apprezza la concretezza e la linearità del pensiero politico e lo dico perché sono in Forza Italia dal 1994 e questo rappresenta per me un punto di credibilità quando ho a che fare con le persone. Quindi il consiglio che mi sento di dare è quello di non modificare il proprio pensiero a seconda di cosa conviene o meno, ma portare avanti i proprio ideali, mantenendo la barra dritta, la coerenza e la concretezza e vedrete che la gente vi apprezzerà. Un grazie sincero al segretario Tajani, che come ci ha sempre insegnato il presidente Berlusconi, sta investendo molto per valorizzare e far crescere il numero dei giovani amministratori comunali affiancato dal coordinatore giovani Benigni e al responsabile enti locali Gasparri”. Così l’On. Roberto Pella, deputato di Forza Italia e Capogruppo FI in Commissione Bilancio durante il suo intervento ad ad Azzurra Libertà, la festa del movimento giovanile azzurro che si sta svolgendo a Bellaria-Igea Marina.

