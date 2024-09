(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 FORZA ITALIA: CANNIZZARO (FI), “MIX TRA NUOVI GIOVANI E SAGGEZZA CLASSE DIRIGENTE FI GUIDATA DA TAJANI È RICETTA VINCENTE”

“Forza Italia può vantare la migliore organizzazione di movimento giovanile del Paese. Per questo ringrazio l’On. Stefano Benigni che ne guida l’organizzazione e il Sen. Maurizio Gasparri, instancabile col suo supporto, ma soprattutto tutti i ragazzi e le ragazze che alimentano questo movimento dal territorio e rinforzano il nostro partito. Abbiamo giovani di competenze ed entusiasmo, di passione ed energia cosa che non risconto negli altri movimenti politici. Il partito sta affrontando una fase di grande rilancio. In Calabria ad esempio abbiamo inserito tanti militanti di Forza Italia che oggi sono amministratori. Da questo rilancio dobbiamo ripartire, già da lunedì, alimentando questo rinnovamento sul territorio. Il mix di nuovi giovani con la saggezza della classe dirigente di Forza Italia, guidata da uno straordinario Antonio Tajani, sarà una carta vincente di fronte ai nostri e a nuovi elettori”. Così l’Onorevole Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, durante il suo intervento ad Azzurra Libertà, la festa del movimento giovanile azzurro che si sta svolgendo a Bellaria-Igea Marina.

