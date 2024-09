(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 FORZA ITALIA: CANNIZZARO (FI), “BERLUSCONI ERA GRANDE INNOVATORE. CON INNOVAZIONE IN 2 ANNI IN CALABRIA ABBIAMO FATTO PIÙ RIFORME CHE NEGLI ULTIMI 20 ANNI”

“Forza Italia è un movimento da sempre contraddistinto dall’innovazione. Il presidente Berlusconi era un grande innovatore: il Ponte sullo Stretto, dobbiamo ribadirlo con forza, è una struttura innovativa ideata da lui che, una volta realizzata, valorizzerà ancora di più il Sud. In Calabria, col nostro Governatore Roberto Occhiuto, che ringrazio insieme a Tajani per il lavoro di grande sintonia che stanno realizzando con noi sul territorio e con il Governo, in soli 2 anni abbiamo fatto più riforme che negli ultimi 20 anni. Alla base di tutto, l’innovazione: quest’anno in Calabria, grazie ai droni introdotti dal Governatore, abbiamo ridotto gli incendi dell’80%!”. Così l’Onorevole Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, durante il suo intervento ad Azzurra Libertà, la festa del movimento giovanile azzurro che si sta svolgendo a Bellaria-Igea Marina.

