(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 ESTERI: BERGAMINI (FI), “GRANDE LAVORO TAJANI ONORA FORZA ITALIA ED IL PAESE, NEL SOLCO DEL PRESIDENTE BERLUSCONI”

“Anche in politica internazionale c’è una malattia che si sta sprigionando, quella per cui non vediamo più nell’altro la buona fede. Non ci fidiamo più di chi abbiamo di fronte e questo sta rendendo molto più difficile la risoluzione delle criticità a livello internazionale. I leader si parlano in maniera rigida, ipocrita. Il presidente Berlusconi invece ci ha lasciato un insegnamento che lo ha reso grande nella politica estera, quello di non essere mai ideologico, mai ipocrita e non avere una riserva o un pregiudizio nei confronti delle buone intenzioni dell’interlocutore. Se non si è aperti e disposti ad ascoltare, le questioni internazionali non si risolvono, si aggravano. Con i valori trasmessi dal presidente Berlusconi, Forza Italia ha fatto molto bene in questi anni anche in politica internazionale grazie soprattutto al Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al quale tutto riconosciamo un grande lavoro che onora non solo i militanti di Forza Italia, ma tutto il Paese”. Così l’On. Deborah Bergamini, responsabile Esteri e Vice Segretario Nazionale di Forza Italia, durante il suo intervento ad ad Azzurra Libertà, la festa del movimento giovanile azzurro che si sta svolgendo a Bellaria-Igea Marina.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma