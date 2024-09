Comunicato Stampa 1391/2024 Meteo. In arrivo nuova perturbazione: precipitazioni estese anche temporalesche in tutto il Veneto. Preallarme per criticità idrogeologica arancione in cinque bacini regionali

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA N. 97 / 2024

Emesso sabato 07-09-2024 ore: 14:00

PREVISIONE METEO:

Tra il pomeriggio di domenica e la mattinata di lunedì è previsto il veloce passaggio di

un intenso impulso perturbato, generato da una saccatura estesa tra Inghilterra e Nord

Africa che si sposta verso est interessando la nostra regione.

Sono previste precipitazioni estese, anche temporalesche, ad iniziare dal pomeriggio di

domenica con fase più intensa tra la serata e le prime ore di lunedì; saranno probabili

fenomeni localmente intensi (forti rovesci, anche ripetuti, e forti raffiche di vento) e

quantitativi di precipitazione anche abbondanti.

CODICE

Province

VENE-A

VENE-H

BL-TV

VENE-B VI – BL – TV -VR

VENE-C

VENE-D

RO-VR

VENE-E PD-VI-VR-VE-TV

VENE-F

VE-TV-PD

VENE-G

VE-TV

CRITICITA’ PREVISTA

DA domenica 08-09-2024 ore: 14:00 A lunedì 09-09-2024 ore: 14:00

ZONE DI ALLERTA

Idraulica

Idrogeologica

Nome del bacino Idrografico

Alto Piave

VERDE

VERDE

Piave Pedemontano

VERDE

GIALLA

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

GIALLA

ARANCIONE

Adige-Garda e Monti Lessini

GIALLA

ARANCIONE

Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige

GIALLA

ARANCIONE

Basso Brenta -Bacchiglione

GIALLA

ARANCIONE

Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna

VERDE

ARANCIONE

Livenza, Lemene e Tagliamento

VERDE

GIALLA

Idrogeologica

per Temporali

GIALLA

GIALLA

GIALLA

GIALLA

GIALLA

GIALLA

GIALLA

GIALLA

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AL SUOLO:

Possibile innesco di frane e colate rapide; rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati

e/o sottopassi; innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, in particolare per le zone in allerta arancione possibile inondazione

delle aree limitrofe. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi.

Innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento del primo livello di guardia generalmente contenuto all’interno

dell’alveo nelle zone in allerta idraulica Vene-B, Vene-C, Vene-D, Vene-E.

La Criticità Idrogeologica Arancione partirà dalle ore 18:00 del 08/09/2024, prima è da intendersi Gialla.

L’elenco completo ma non esaustivo dei fenomeni che possono verificarsi è allegato alla DGR n. 869 del 19/07/2022. Si riporta di seguito la

legenda del grado di diffusione dei fenomeni/effetti al suolo in funzione del codice colore:

Assenza di fenomeni significativi prevedibili

Fenomeni localizzati

Fenomeni diffusi

Fenomeni numerosi e/o estesi

NOTE:

E’ attivo il servizio di reperibilità h24. Il Centro Funzionale Decentrato seguirà l’evoluzione dell’evento e si riserva la possibilità di emettere un

aggiornamento del presente avviso in relazione alle possibili variazioni delle previsioni meteo e alla situazione in atto.

Il presente avviso si intende implicitamente revocato decorso il periodo di validità sopra riportato.