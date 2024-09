COMUNICATO +++ PRIMA GIORNATA DELLO SPORT ITALIANO NEGLI STATI UNITI. INIZIATIVE PROMOSSE DALL’AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON.

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

WASHINGTON, DC

COMUNICATO STAMPA

PRIMA GIORNATA DELLO SPORT ITALIANO NEGLI STATI UNITI. INIZIATIVE PROMOSSE DALL’AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON.

Washington, DC (7 settembre 2024) – Nell’ambito della prima Giornata dello Sport Italiano nel Mondo promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Ambasciata d’Italia a Washington e la rete dei Consolati italiani negli Stati Uniti daranno vita a una serie di iniziative in tutti gli Stati Uniti con l’obiettivo di promuovere lo sport italiano e i suoi valori.

In tale contesto, l’Ambasciata d’Italia a Washington intende promuovere alcune iniziative dedicate al ciclismo e alla tradizione ciclistica del nostro Paese.

Nella giornata di oggi, sabato 7 settembre, un gruppo di circa 40 diplomatici e funzionari dell’Ambasciata e di rappresentanti della comunità italiana a Washington, ha portato il tricolore nelle strade della capitale americana partecipando all’ottava edizione della “DC Bike Ride”, importante manifestazione sportiva washingtoniana.

Martedì 10 settembre, l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ospiterà in Ambasciata l’evento “The Giro d’Italia and the endless discovery of Italy”, con la partecipazione del campione olimpico Paolo Bettini e, in videocollegamento, dell’ultima vincitrice del Giro d’Italia Elisa Longo Borghini. L’evento sarà anche l’occasione per presentare al pubblico americano il Giro d’Italia, iconica manifestazione sportiva sempre più conosciuta nel mondo, che rappresenta uno straordinario testimonial del nostro Paese e della ricchezza dei suoi territori.

Nel corso della prossima settimana, inoltre, l’Ambasciata, in collaborazione con RCS Sport – Giro d’Italia, Castelli Cycling e BKool, lancerà un concorso sui social media, dedicato al pubblico americano, per vincere un viaggio in Italia per assistere al Giro d’Italia e gadget del Giro.

La prima edizione della Giornata dello Sport Italiano negli Stati Uniti è un esempio di diplomazia sportiva come elemento essenziale della strategia del Governo di promozione dell’Italia nel mondo.

