(ARC) Cultura: Anzil, Medioevo a Valvasone valorizza storia Friuli

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 Valvasone Arzene, 7 sett – “I festeggiamenti medievali di

Valvasone, ormai tradizionali, in ogni edizione hanno la

straordinaria capacit? di proporre al turista e all’appassionato

di storia, ma anche alle famiglie e ai pi? piccoli, momenti di

divertimento e di svago uniti a una naturale e intuitiva

comprensione della nostra storia. Tutto questo grazie a un

allestimento magistrale che vede la cittadina animarsi con 400

figuranti, con decine di spettacoli ed eventi di teatro, calati

con rigore filologico nell’affascinante e magica et? di mezzo, in

un abitato che ha mantenuto i suoi tratti medievali. Un plauso

agli organizzatori per questo evento che avvicina noi tutti alle

radici del Friuli, con tanti spunti di riflessione e di

approfondimento che ci accompagnano fino all’edizione successiva”.

Lo ha sottolineato questo pomeriggio il vicegovernatore e

assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil,

intervenuto a Valvasone di Valvasone Arzene ai festeggiamenti di

“Medioevo a Valvasone”, manifestazione giunta quest’anno alla sua

32a edizione e che avr? il suo culmine domani, per la giornata

che chiude la kermesse 2024.

Insieme al vicegovernatore, che ha avuto modo di visitare il

castello e il centro della cittadina in questi giorni dedicati a

rievocazioni, spettacoli, animazioni, scorci e tavole imbandite,

tutti incentrati sull’et? di mezzo, anche il sindaco di Valvasone

Arzene, Fulvio Avoledo, il gi? sindaco Markus Maurmair, e il

ministro Luca Ciriani.

“Medioevo a Valvasone ? un esempio di come si pu? unire in

maniera virtuosa la cultura con la storia locale – ha osservato

Anzil -: a confermarlo ? il numero di presenze, 25.000 lo scorso

anno, che crediamo saranno bissate e anche superate e questa

edizione 2024 che termina nella giornata di domani. Una kermesse

che unisce anche tanti gruppi di figuranti, di teatro,

sbandieratori e realt? della nostra regione e molte italiane che

si occupano di riproporre prodotti, mestieri, giochi, cibi e

bevande caratteristici dell’et? di mezzo”.

Il tema portante di questa 32a edizione ? “Fabula Magistra

Vitae”: non solo uno spettacolo, ma un viaggio nel tempo, con le

favole della tradizione italiana e friulana che prendono vita

regalando momenti di meraviglia.

ARC/PT/pph

071911 SET 24