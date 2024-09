(ACON) SALUTE. BORDIN: INFO-POINT DIABETOLOGICO IMPORTANTE PER PREVENZIONE

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

presso la sede del Centro civico, per la nascita del 12esimo

Info-point diabetologico di comunit?, un servizio informativo

gratuito destinato a tutti i cittadini e in particolare alle

persone affette da diabete e ai loro familiari. Lo sportello sar?

attivo da ottobre con due appuntamenti mensili nelle mattine del

primo e del terzo sabato.

“Prevenire il diabete ? fondamentale per mantenere una buona

qualit? della vita e ridurre il rischio di gravi complicazioni

legate alla malattia. Se pensiamo che sono 90mila i soggetti in

regione a soffrire di questa patologia, capiamo quanto la

prevenzione sia preziosa e passi anche attraverso l’informazione

e la consapevolezza: monitorare la propria salute, fare controlli

regolari e conoscere i fattori di rischio sono passi essenziali

per intervenire in tempo. Si palesa cos? l’importanza dell’azione

dei volontari dell’associazione Famiglie Diabetici della Bassa

Friulana che ringrazio a nome del Consiglio regionale per il

grande impegno e generosit?”.

Lo ha sottolineato il massimo esponente dell’Assemblea

legislativa regionale, Mauro Bordin, intervenuto insieme ai

colleghi Mauro Di Bert e Roberto Novelli all’inaugurazione del

nuovo Info-point diabetologico applaudendo “il progetto legato a

una minuziosa campagna di informazione che mira all’attuazione

della prevenzione primaria direttamente sul territorio,

garantendo sostegno e supporto. I cittadini di ogni Comune della

riviera friulana ben presto saranno nelle condizioni di usufruire

in maniera gratuita del servizio”.

Bordin ritiene “fondamentale che le istituzioni sostengano le

iniziative di volontariato sociale che rappresenta un pilastro

essenziale per il benessere delle comunit?. Collaborando insieme

possiamo costruire una rete di solidariet? pi? forte, capace di

rispondere alle necessit? del territorio e di promuovere una

societ? migliore”.

Protagonisti dell’inaugurazione, oltre all’assessore regionale

alla Sanit? Riccardo Riccardi, anche il presidente

dell’associazione Famiglie Diabetici Bassa Friulana, Dario

Andrian, il sindaco di Precenicco, Andrea De Nicol? e il

presidente Federsanit? Anci Fvg, Giuseppe Napoli.

