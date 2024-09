(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

Viabilità, da lunedì 9 settembre divieto di transito e di sosta in un tratto di via Erbosa

Il provvedimento è necessario per i lavori di asfaltatura

Per permettere la prosecuzione dei lavori di asfaltatura, che da via IV Novembre proseguiranno nel tratto di via Erbosa che va dal civico 33 alla rotonda di via Berni, sono previste alcune modifiche alla viabilità da lunedì 9 fino a venerdì 13 settembre.

In via Erbosa, dal civico 33 fino al bivio con la rotatoria di via Berni, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto i mezzi operativi e di soccorso.

In via dei Salici sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (lato civici pari), con restituzione temporanea del doppio senso di circolazione, esclusivamente per i residenti, fruitori del Nido di infanzia “Il Grillo” e i mezzi di soccorso.

In via Udine, intersezione con via Erbosa, sarà in vigore il divieto di transito con preavviso di chiusura in via Gorizia.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso e l’indicazione del percorso alternativo.

