Softball, Campionato Europeo Élite 2024: Il maltempo rinvia Regno dei Paesi Bassi – Gran Bretagna. Risultati e programma della giornata finale

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Il maltempo che ha colpito i campi di Utrecht, De Bilt e Nieuwegein ha causato il rinvio di quattro partite, tra cui lo “spareggio” tra Regno dei Paesi Bassi e Gran Bretagna per l’accesso alla finale di sabato 7 settembre, programmata per le 16:30 presso il campo principale dello Sportpark de Paperclip di Utrecht, contro l’Italia. L’incontro è stato sospeso per pioggia nella parte alta del secondo inning, con il punteggio fermo sullo 0-0, un out e corridori in prima e seconda base per la Gran Bretagna.

In mattinata, la Repubblica Ceca ha sconfitto la Grecia per 1-0, ma il successo della Gran Bretagna per 2-1 in walk-off contro la Spagna ha escluso la nazionale ceca dalla lotta per la finale. Le ceche giocheranno domani, sabato 7 settembre, alle ore 14:30, contro la perdente del match Regno dei Paesi Bassi – Gran Bretagna nella finale per il terzo posto.

La Spagna, dopo la sconfitta contro la Gran Bretagna, ha battuto la Grecia, ottenendo la sua prima vittoria nel Super Round, che le vale il quinto posto, davanti proprio alla Grecia.

Francia, Germania, Israele, Ucraina, Belgio e Austria occupano le posizioni dalla settima alla dodicesima, mentre Svizzera, Svezia, Slovacchia e Polonia si affronteranno domani per determinare le posizioni dal 13° al 16° posto. La Croazia si classifica 17ª, davanti a Danimarca, Malta e Finlandia, mentre Bulgaria e Ungheria si sfideranno domani per evitare l’ultima posizione.

Risultati 6^ giornata:

Gir. Z (Super Round): Repubblica Ceca – Grecia 1-0, Gran Bretagna – Spagna 2-1, Italia – Repubblica Ceca 7-2, Spagna – Grecia 10-0 (4°), Regno dei Paesi Bassi – Gran Bretagna rinviata a sabato 7 settembre, ore 10 (sospesa sullo 0-0 nella parte alta del secondo inning, con un out e corridori in prima e seconda).

Gir. E (Placement Round): Ucraina – Germania 2-8, Israele – Austria 10-3, Germania – Belgio 4-3, Ucraina – Francia 1-11 (6°).

Gir. F (Placement Round): Slovacchia – Polonia rinviata a domani, sabato 7 settembre. Sospesa sul 3-3 a fine terzo inning, Svizzera – Svezia rinviata a domani sabato 7 settembre.

Gir. G (Placement Round): Malta – Ungheria 6-1, Croazia – Danimarca 7-3, Bulgaria – Ungheria rinviata a domani sabato 7 settembre

Il programma di sabato 7 settembre:

Gir. Z

h. 10 Regno dei Paesi Bassi – Gran Bretagna (sospesa nella parte alta del secondo inning sul risultato di 0-0 con un out e corridori in prima e seconda)

Gir. F

Slovacchia – Polonia (sospesa a fine terzo inning sul risultato di 3-3)

Svizzera – Svezia

Gir. G

Bulgheria – Ungheria

Finale 3°-4° posto

h. 14.30 Z3 – Repubblica Ceca

Finale 1°-2° posto

h. 16.30 Italia – Z2

Classifiche:

Gir. X: Regno dei Paesi Bassi (5-0), 1.000; Repubblica Ceca (4-1), .800; Spagna (3-2), .600; Francia (2-3), .400; Germania (1-4), .200; Austria (0-5), .000.

Gir. Y: Italia (4-0), 1.000; Gran Bretagna (4-1), .800; Grecia, Ucraina e Israele (2-3), .400; Belgio (0-5), .000.

Gir. Z: Italia (5-0), 1.000; Regno dei Paesi Bassi e Gran Bretagna (3-1), .750;Repubblica Ceca (2-3), .400; Spagna (1-4), .200; Grecia (0-5), .000.

Gir. A: Francia (2-0), 1.000; Svizzera (1-1), .500; Danimarca (0-2), .000.

Gir. B: Belgio (2-0), 1.000; Polonia (1-1), .500; Malta (0-2), .000.

Gir. C: Ucraina (3-0), 1.000; Slovacchia (2-1), .667; Bulgaria (1-2), .333, Finlandia (0-3), .000.

Gir. D: Austria (3-0), 1.000; Svezia (2-1), .667; Croazia (1-2), .333; Ungheria (0-3), .000.

Gir. E: Francia (5-0), 1.000; Germania (4-1), .800; Israele (3-2), .600; Ucraina (2-3), .400; Belgio (1-4), .200; Austria (0-4).

Gir. F: Svizzera e Svezia (2-1), .667; Polonia e Slovacchia (1-2), .333.

Gir. G: Croazia e Danimarca (4-1), .800; Malta (3-2), .600; Finlandia (1-3), .250; Ungheria e Bulgaria (0-3), .000

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

http://www.fibs.it

____________________________________________