SANITÀ, QUARTINI (M5S): “AGGRESSIONE FOGGIA MOLTO GRAVE, DIFENDIAMO SANITARI”

Roma, 6 set. – “La notizia che arriva da Foggia, dove il personale dell’ospedale si è barricato in una stanza per sfuggire alla rabbia della famiglia di una ragazza morta tragicamente durante un intervento chirurgico, è estremamente preoccupante e molto grave. Posso solo immaginare lo strazio di chi ha perso una persona cara, ma gli episodi di violenza nei confronti di medici e infermieri sono da condannare fermamente. Purtroppo, peraltro, casi di questo genere sono sempre più frequenti nelle nostre corsie d’ospedale e creano un autentico clima di paura per il personale sanitario. Parliamo di professionisti che operano ogni giorno per la nostra salute e lo fanno in uno stato di enorme stress e carico estenuante. Dobbiamo necessariamente garantire loro condizioni di lavoro dignitose e in particolare di assoluta sicurezza, perché è inaccettabile che venga messa a rischio la loro incolumità fisica”. Lo scrive in una nota Andrea Quartini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera e Coordinatore del Comitato Politico Salute e Inclusione Sociale del M5S.

