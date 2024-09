SANITA’, MARCHETTI (LEGA): “REGISTRO TUMORI REGIONALE SEGNA IMPORTANTE VITTORIA DELLA LEGA, MA C’E’ MOLTO DA FARE: ANCORA ASSENTI I DATI DELLA CITTA’ METROPOLITANA ANTECEDENTI AL 2016”

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

BOLOGNA, 6 SET – “Il registro tumori regionale è indubbiamente

un’importante vittoria della Lega, che lo ha chiesto con insistenza a più

riprese nel corso della legislatura, ma c’è ancora molto da fare: il sito,

ad esempio, non è aggiornato e mancano i dati relativi alla Città

metropolitana di Bologna antecedenti al 2016”. Così il consigliere

regionale della Lega, vicepresidente commissione Sanità, Daniele Marchetti,

a proposito dei risultati del recente rapporto sul Registro Tumori

dell’Emilia-Romagna.

“Sul tema del Registro tumori – afferma Marchetti – posso dire che durante

la passata legislatura ci siamo battuti con determinazione per arrivare

alla sua istituzione su scala regionale. Non a caso, fu approvata una

risoluzione che riportava la mia prima firma e che ha dato il via a questo

obiettivo. Fino a quel momento, la copertura del registro era frammentaria

e a macchia di leopardo sul territorio regionale, non garantendo un

monitoraggio completo ed efficace”.

Marchetti sottolinea come il percorso per l’istituzione del registro non

sia stato privo di ostacoli: “La risoluzione iniziale non fu subito

sufficiente. Abbiamo dovuto ricorrere a numerosi atti ispettivi per

verificare che il registro fosse effettivamente operativo al 100%. Oggi,

finalmente, vediamo i primi risultati di questa lunga battaglia, ma non

dobbiamo abbassare la guardia”.

Il leghista ribadisce l’importanza del Registro tumori per migliorare la

prevenzione e la comprensione delle cause oncologiche. “Un registro tumori

efficiente e aggiornato con i dati di tutto il territorio regionale è uno

strumento fondamentale. Non solo ci aiuta a monitorare l’incidenza e la

mortalità del cancro, ma può anche contribuire a individuare le cause

specifiche di alcune malattie, permettendoci così di intervenire in modo

più efficace nella prevenzione”.

Tuttavia, Marchetti evidenzia come ci siano ancora delle criticità.

“Risultano ancora assenti i dati del territorio metropolitano di Bologna

per il periodo antecedente al 2016. È fondamentale che questo vuoto venga

colmato per garantire una mappatura completa e puntuale a livello

regionale. Solo così potremo avere un quadro chiaro e aggiornato

dell’andamento delle patologie oncologiche”.

Marchetti conclude sottolineando “la necessità di continuare a monitorare e

migliorare l’efficienza del Registro tumori regionale: in futuro dovremo

mantenere alta l’attenzione su questa tematica per garantire che il

registro continui a essere un valido strumento di supporto per la sanità

regionale e per la salute di tutti i cittadini dell’Emilia-Romagna”.

