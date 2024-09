(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Salute, Fallucchi (FDI): una priorità tutelare il personale sanitario

“È incredibile quanto successo al Policlinico Riuniti di Foggia: medici e

personale sanitario sono stati aggrediti da numerose persone – tutti

parenti e amici- accorse in ospedale dopo la morte di una giovane ragazza

ventitreenne di Cerignola, operata d’urgenza. Il dolore è certamente

incolmabile per una perdita così grave non possiamo che essere vicini alla

famiglia, ma non può essere concepibile che i medici e gli operatori

sanitari, che quotidianamente lavorano per salvare le vite degli altri,

vedano la loro messa in pericolo per le reazioni sconsiderate di alcuni.

Ringrazio il Sottosegretario Gemmato, che con la sua visita di oggi a

Foggia garantisce l’attenzione massima del Governo. Una cabina di regia per

analizzare i fatti e mettere in campo soluzioni adeguate. I racconti dei

molti, presenti quella notte, mettono in evidenzia la violenza e

l’agibilità con la quale gli aggressori hanno potuto muoversi, diverse le

percosse subite prima che il personale sanitario riuscisse a rinchiudersi

in una stanza e aspettare l’intervento delle forze dell’ordine. Non è

accettabile. Tutelare il personale sanitario deve e sarà certamente una

priorità”. Così in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia Anna Maria

Fallucchi