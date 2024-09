Paralimpiadi Parigi, nuoto day 9: quanta ITALIA alla Defense Arena

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Credit Ferraro/CIP

Day 9,nuoto: Classe acquatica alla Defense Arena.

Oro e record Europeo per Simone Barlaam, argento per Antonio Fantin e Stefano Raimondi. Alberto Amodeo è bronzo.

Penultimo giorno di gare alla Defense Arena di Parigi. L’Italnuoto fa scintille con la medaglia d’oro di Simone Barlaam nei 100 farfalla S9 e con gli argenti di Antonio Fantin nei 400 stile libero S6 prima e di Stefano Raimondi nei 100 dorso S10 poi. E ancora il bronzo conquistato da Alberto Amodeo nei 100 stile libero S8.

La medaglia numero 30 porta il nome di Antonio Fantin, è grazie a lui che arriva l’argento alla compagine azzurra. Un testa a testa molto combattuto con il suo acerrimo rivale brasiliano Glock che ha avuto la meglio sul finale chiudendo a 4’49”55. Secondo gradino del podio per l’atleta delle Fiamme Oro e. della SS Lazio nuoto seguito dal messicano Gutierrez Bermudez in 5’07”00.

“L’oro era lì, c’è mancato pochissimo, l’importante però è stato esprimermi al massimo e questo credo di averlo fatto bene”. Afferma Fantin.

Dopo tre ori, arriva la medaglia d’argento anche per Stefano Raimondi (GS FF.OO/Aly Sport) nei 100 dorso S10 con il tempo di 59”29, nella stessa finale nuota anche il compagno di squadra Riccardo Menciotti che tocca la piastra per quarto con 1’01”46. L’oro va all’olanda con Van de Voort in 59”04, il bronzo invece all’australiano Gallagher che si ferma a 1’01”34.

Il fenomeno Simone Barlaam brilla d’oro. In una finale tiratissima, quella dei 100 farfalla S9, l’azzurro conduce in maniera impeccabile e con un eccezionale 57”99. E dopo il successo nei 50 stile libero S9, va a prendersi il suo secondo oro di questa Paralimpiade. Nella stessa distanza nuota compagno di squadra, l’ex campione paralimpico a Rio 2016 nei 200 misti, Federico Morlacchi (che con una rimonta impressionante si piazza al quarto posto (1’01”10) a soli due centesimi dal terzo gradino del podio. L’argento ed il bronzo all’Australia con Hodge e Bishop che chiudono rispettivamente a 1’00”03 e 1’01”08.

Simone Barlaam (GS FF.OO./Polha Varese): “Questa è una performance che rispecchia il lavoro che abbiam fatto nell’ultimo anno e dopo la contro performance nel dorso ero curioso di vedere quello che valevo”. E nella grande felicità non si dimentica di certo del suo amico. “Peccato la ciliegina sulla torta mancata da Federico Morlacchi, però sono molto soddisfatto per quello che ho fatto. Ho accusato gli ultimi 25 metri, ma siamo al penultimo giorno di gare quindi è normale star così. Ora mi godo quest’oro e poi da stasera testa alla staffetta di domani, sono curioso di vedere cosa riusciremo a fare”.

Federico Morlacchi (GS Fiamme Azzurre/Polha Varese): “Questa è stata la sentenza della vasca, quindi la accettiamo, anche se brucia. Purtroppo il quarto posto c’è sempre in ogni gara, e stavolta è toccato a me. Tenere nove giorni di gara sono molto impegnativi soprattutto di testa, dopo Parigi forse mi fermerò un poco poi si vedrà”.

Il nono giorno di finali si chiude con Alberto Amodeo (G.S Fiamme Gialle/Polha Varese) che vince la medaglia di bronzo nei 100 stile libero S8. L’azzurro tenta il tutto per tutto e nella vasca di ritorno recupera una posizione andando a toccare la piastra a 58”30. Primeggia sul podio più alto l’australiano Simpson che chiude a 58”23, seguito dall’americano Jaffe a cui va l’argento e l’AM grazie al tempo di 58”25.

Il medagliere provvisorio dell’Italnuoto Paralimpica sale a 33 medaglie: 13 ORO, 6 ARGENTO e 14 BRONZO.

Altri risultati:

Arianna Talamona (Polha Varese) 6° posto nei 400 stile libero S6 in 5’49”69

Giulia Ghiretti (GS FF/Ego nuoto) 6° posto nei 50 stile libero S5 in 46”16

Riccardo Menciotti (GSPD/CC Aniene) 4° posto 100 dorso S10 in 1’01”46

Federico Morlacchi (GS Fiamme Azzurre/Polha Varese) 4° posto nei 100 farfalla S9 in 1’01”10

Vincenzo Boni (GS FF.OO/Caravaggio Sporting Village) 7° posto nei 50 stile libero S3 in 50”95

Luigi Beggiato (CS GdF/GS Fiamme Gialle) 6° posto nei 50 stile libero S4 in 40”03

Federico Cristiani (Polha Varese) 8° posto nei 50 stile libero S4 in 40”72

