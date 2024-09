(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 MIC, PELLEGRINO (FDI): GRAZIE A SANGIULIANO, AUGURI A GIULI

“Il clamore mediatico di questa vicenda non potrà cancellare l’ottimo lavoro svolto da Sangiuliano in questi due anni. Al Ministro va il mio più grande ringraziamento per aver voluto investire su grandi progetti, sia culturali che strutturali, alzando l’asticella degli obiettivi di una delega da troppo tempo al servizio di una cultura di parte e di piccole vedute. Andiamo avanti su questa stessa strada, perfettamente in linea con l’obiettivo del governo Meloni, che è quello di cambiare in meglio il volto di questa Nazione. Ad Alessandro Giuli, che sarà perfetto prosecutore di questa mission, va il mio augurio di buon lavoro.”

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, membro della Commissione Politiche dell’Unione Europea.

